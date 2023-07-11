Alex Telles: 'Ben Fenerbahçe'de oynayamam'

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, transfer iddialarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski Brezilyalı futbolcu Denilson'un podcast programında açıklamalarda bulunan Telles, "Bir kulüpte oynayıp iyi bir miras bıraktığınızda bu önemli oluyor. Biliyorum herkes profesyonel ama ben hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım." dedi.
"BEN FENERBAHÇE'DE OYNAMAM"
Sözlerine devam eden Telles, "Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. Galatasaray'da oynadım, Fenerbahçe'de oynamam. Juventude'de oynadım ve Caxias için asla oynamam." sözlerini sarf etti.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Bonservisi Manchester United'ta bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Sevilla'da 38 resmi maçta 3 asist kaydetti.
Eski Brezilyalı futbolcu Denilson'un podcast programında açıklamalarda bulunan Telles, "Bir kulüpte oynayıp iyi bir miras bıraktığınızda bu önemli oluyor. Biliyorum herkes profesyonel ama ben hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım." dedi.
"BEN FENERBAHÇE'DE OYNAMAM"
Sözlerine devam eden Telles, "Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. Galatasaray'da oynadım, Fenerbahçe'de oynamam. Juventude'de oynadım ve Caxias için asla oynamam." sözlerini sarf etti.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Bonservisi Manchester United'ta bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Sevilla'da 38 resmi maçta 3 asist kaydetti.