Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu!

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı sol bek Alex Telles'i transfer etti.

Haber; AA
Abone Ol
Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2023 15:45
Brezilyalı yıldız Alex Telles, Al-Nassr'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı yıldız Alex Telles ile resmi sözleşme imzaladık. Kendisine yıldızlarımızla mutluluklar diliyoruz." bilgisi verildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olduktan sonra Sevilla'ya kiralanmıştı.

Telles, Galatasaray'da 2014-15 sezonu Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası kazanma mutluluğunu yaşamıştı.

Al-Nassr, bu yıl başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery