Alex Teixeira'ya verilen süre doluyor

Beşiktaş, Al Sharjah ve Al Hilal kulüpleri ile anlaşamayan 31 yaşındaki 10 numara Alex Teixeira'ya cevap vermesi için iki gün süre tanıdı.

Haber; Sözcü
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Alex Teixeira'ya verilen süre doluyor
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25 Temmuz 2021 12:49
Kartal, Alex Teixeira'ya bir an önce karar vermesi için baskı yapıyor. 31 yaşındaki oyuncunun adının geçtiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ta yabancı futbolcu kontenjanı dolarken Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübü de Matheus Pereira'ya yöneldi. Beşiktaş dışında başka takımın teklif yapmadığı Brezilyalı'ya yönetim kararını bildirmesi için 2 gün süre verdi. Teixeira'nın eşinin de Türkiye'yi çok istediği iddia edildi.

OLMAZSA NAİNGGOLAN

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın olumsuz cevap vermesi durumunda 10 numara bölgesi için Radja Nainggolan'a yönelecek. Inter'den ayrılmak için tazminat talep eden Belçikalı bir yandan siyah-beyazlı yöneticilerle görüşüyor. İtalya'dan Sportitalia'nın haberine göre Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu için 2 senelik 3 milyonluk teklif sunmaya hazır. 33 yaşındaki futbolcu son iki sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de 51 maçta 7 gol kaydetti.

 


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