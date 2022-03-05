Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Alex Teixeira'ya sürpriz talip!
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05 Mart 2022 09:43
Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Çin ekibi Jiangsu'dan ayrıldıktan sonra siyah beyazlı ekibe transfer olan Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 16 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı.

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