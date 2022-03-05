Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.



Çin ekibi Jiangsu'dan ayrıldıktan sonra siyah beyazlı ekibe transfer olan Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 16 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı.





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