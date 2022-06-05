Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'nın geleceğine dair yeni gelişmeler yaşandı.



Brezilyalı futbolcunun menajeri Junior Mendonça geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Alex, şu anda tatilde ve Brezilya'ya dönmek gibi bir planımız bulunmuyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmemiz var ve tek amacımız sözleşmeye sadık kalıp Beşiktaş'ta 1 yıl daha geçirmek." demişti.



KATAR'DAN TEKLİF GELDİ



Bu açıklama sonrası, Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Alex Teixeira'ya Katar'dan talip çıktı. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırarak 2.7 milyon Euroluk mali yükten kurtulmak istiyor.



32 yaşındaki futbolcu Avrupa'da kulüp arasa da henüz istediği seviyede teklif alamadı. Tecrübeli 10 numaranın bir süre daha arayışına devam edeceği, istediği gibi bir kulüp bulamadığı takdirde Arap yarımadasından ziyade ülkesi Brezilya'ya dönüş seçeneğini düşüneceği belirtildi.



