FESİH YAPILANA KADAR KULÜP BULAMADI

BREZİLYA'DAN İKİ TEKLİF

BEŞİKTAŞ'A ZORLUK ÇIKARMADI

Beşiktaş ile yolları ayrılan Alex Teixeira'nın yeni takımı önümüzdeki dönemde belli olacak. Futbolcu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra deyim yerindeyse kıymete bindi. Alex Teixeira'ya ülkesi Brezilya'dan teklifler var.Siyah-beyazlı yöneticiler, lig bitmeden gözden çıkardığı oyuncuya kulüp bulmasını söylemişti. Fakat; bu süreçte Alex Teixeira için istenilen teklif gelmedi. Sonrasında ise Teixeira ile görüşmeler yapıldı. Futbolcu ile karşılıklı anlaşmayla sözleşme feshi gerçekleştirildi.Alex Teixeira cephesinde şu sıralarda transfer hareketliliği yaşanıyor. Futbolcu ile Palmeiras ve Corinthians yakından ilgileniyor. Futbolcunun tercihi önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.Alex Teixeira, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede herhangi bir zorluk çıkarmadı. Futbolcunun normalde 1 yıl daha kontratı bulunuyordu. Öte yandan geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı.1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.