Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
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16 Ağustos 2021 20:48
Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


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