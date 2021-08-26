Alex Teixeira: "Onları performansımla utandıracağım"

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Alex Teixeira: 'Onları performansımla utandıracağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2021 14:22
Alex Teixeira Santos
Alex Teixeira Santos
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex Teixeira'dan, hakkında çıkan haberlere cevap geldi.

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyledi.

"UTANDIRACAĞIM"

Alex Teixeira, "Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım" diyerek hırsını ortaya koydu.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.