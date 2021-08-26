Alex Teixeira: 'Onları performansımla utandıracağım'

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex Teixeira'dan, hakkında çıkan haberlere cevap geldi.
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyledi.
"UTANDIRACAĞIM"
Alex Teixeira, "Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım" diyerek hırsını ortaya koydu.
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyledi.
"UTANDIRACAĞIM"
Alex Teixeira, "Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım" diyerek hırsını ortaya koydu.