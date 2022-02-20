Alex Teixeira'nın şanssız akşamı

Batshuayi ve Larin'in yokluğunda dün akşam Güven Yalçın'la birlikte takımın gol umudu olarak Altay karşısına çıkan Alex Teixeira, 90 dakika hırslı görüntü sergilese de skor üretemedi. Sambacı'nın golü ofsayta, bir şutu da direğe takıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alex Teixeira'nın şanssız akşamı
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20 Şubat 2022 11:09
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş'ın yıldız hücumcusu Alex Teixeria, dün akşam Altay mücadelesine ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, Michy Batshuayi'nin cezalı ve Cyle Larin'in de sakat olması sebebiyle forvet hattında görev yapan Güven Yalçın'a destek için sahaya çıktı. Maç boyunca rakip kale önünde fırsat arayan tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda gönderdiği bir top, direkten döndü. Deneyimli ismin yine oyunun ikinci bölümünde rakip kaleye attığı bir gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Mücadelede 90 dakikayı sahada tamamlayan Alex, uzatma dakikaları öncesinde yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

18 şut direkten döndü

Saha kenarından oyunun sın dakikalarını heyecanlı bir şekilde takip eden Sambacı, oyunun 1-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sona ermesinin ardından takım arkadaşları gibi büyük bir sevinç yaşadı. Bu sezon ligde 26 maçı geride bırakan Siyah-Beyazlılar, dün hem Alex Teixeira hem de Kenan Karaman'la direklere takıldı. Dün akşamki sonucun ardından Kara Kartal'ın bu sezon direkten dönen top sayısı tam 18'e ulaştı. 

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