Alex Teixeira'nın hedefi Başakşehir maçı

Kara Kartal'ın yıldız orta saha oyuncusu Alex Teixeira, sezon başında sansasyonel bir şekilde Siyah-Beyazlılar'a transfer olmuştu. Beşiktaş formasıyla macerasına hızlı bir giriş yapan Sambacı, Fatih Karagümrük maçında attığı şık golle takımına zaferi getirmişti.11 Eylül'de Yeni Malatya'yla oynanan karşılaşmada sakatlanan tecrübeli futbolcu, adale probleminin giderilmesinin ardından takıma geri döndü. Sivasspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcu, Milli ara sonrasında Başakşehir'le oynanacak maça tam olarak hazır çıkacak. Takım izinli olmasına rağmen dün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, bugün de hazırlıklarına devam edecek. Yıldız isim, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte şovuna devam etmeyi planlıyor.Siyah-Beyazlılar'da sakatlıklarını atlatan 3 futbolcu daha takım izinli olmasına rağmen tesislerde çalışmalarına devam etti. Rachid Ghezzal, Necip Uysal ve Welinton Souza, dün olduğu gibi bugün de hazırlıklarını sürdürüp Başakşehir mücadelesinde görev yerlerine dönmeyi planlıyor.