Alex Teixeira'nın dönüş maçı

Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın sahalasra dönüş maçı sabırsızlıkla bekleniyor.

Abone Ol
Alex Teixeira'nın dönüş maçı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 14:12
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın sahalara dönüş maçı dört gözle bekleniyor.

Adale sakatlığını atlatmasının ardından sahada bireysel olarak çalışmalara başlayan Alex Teixeira, dün de kondisyoner eşliğinde hazırlıklarına devam etti.

Pazar akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin kadrosunda sakatlıkları süren; Kevin N'Koudou ve Mert Günok gibi yer alması beklenmeyen Brezilyalı futbolcunun, hafta içi oynanacak Göztepe karşılaşmasında süre alması planlanıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.