Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın sahalara dönüş maçı dört gözle bekleniyor.



Adale sakatlığını atlatmasının ardından sahada bireysel olarak çalışmalara başlayan Alex Teixeira, dün de kondisyoner eşliğinde hazırlıklarına devam etti.



Pazar akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin kadrosunda sakatlıkları süren; Kevin N'Koudou ve Mert Günok gibi yer alması beklenmeyen Brezilyalı futbolcunun, hafta içi oynanacak Göztepe karşılaşmasında süre alması planlanıyor.





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