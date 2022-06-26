'ÇİN'DE OYNADI, BREZİLYA'DAN UZAK KALDI'

'KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR YERDE OYNADI'

HAMSIK VE BURAK DA REFERANS GÖSTERİLDİ

ALEX TEIXEIRA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Alex Teixeira, siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. Brezilyalı futbolcu ile ilgili Vietnam basınından bir analiz dikkati çekti. Çin'e transferinin Alex'e büyük zarar verdiği anlatıldı.Yakın dönemde flaş transferlerle gündemde olan Çin Ligi için Alex Teixeira gibi bir yıldızın büyük bir referans olduğu hatırlatıldı. Vietnam'da bulunan ve en çok satılan ikinci gazete (ortalama 300 bin traj) olan Thanh Nien, Teixeira'nın Çin'de oynadığı için Brezilya Milli Takımı'ndan uzak kaldığını yazdı.'Çin futbolu geriye gitmeye devam ediyor' başlığıyla okuyucuya duyurulan söz konusu haberde, 'Alex Teixeira, çok yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak 26 yaşında Shakhtar'dan ayrıldı. Premier Lig takımları istiyordu. Bu tercih, Brezilya Milli Takımı'na girememesine, ardından da Çin'de 'kimsenin bilmediği' bir pozisyonda 5 yıl futbol oynadıktan sonra Türk Beşiktaş'a gitmesine neden oldu' ifadelerine yer verildi.Öte yandan Çin futbolunda son dönemlerde dikkati çeken yıldızlar arasında Oscar, Hulk, Ramires, Robinho, Paulinho, Yannick Carrasco, Moussa Dembele, Axel Witsel, Pelle, Stephane El Shaarawy gibi isimlerin dışında şu sıralarda Trabzonspor'da oynayan Marek Hamsik ve Lille sonrası kariyerine Fortuna Sittard'da devam etme kararı alan Burak Yılmaz da gösterildi.Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. 2.9 milyon Euro değer biçilen Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda oynamıştı.