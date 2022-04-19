Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan Alex Teixeira sezon sonu yolculuğa hazırlanıyor.



Brezilyalı futbolcuya Arap kulüplerinin ardından Çin'den de teklifler geldiği öğrenildi.



32 yaşındaki, futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Alex'ten bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde....



Siyah-beyazlılarla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Alex Teixeira sezon başında bedelsiz transfer edilmişti.





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