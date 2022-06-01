Alex Teixeira geri dönüyor! Beşiktaş'a büyük gelir

Büyük umutlarla sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Alex Teixeira'nın siyah-beyaz macerası kısa sürdü. Sezon başı Beşiktaşlı taraftarların "Bizim Alex'imiz" dediği, aslında hiç de fena bir başlangıç yapmayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.
HATIRI SAYILIR PARA GELİYOR
Yönetimin kulüp bulmasını istediği Sambacı'ya Çin ve Brezilya'dan talipler vardı. Tekrar Çin liginde forma giymek istemeyen Alex, tercihini Brezilya'dan yana kullandı. Palmeiras ve Corinthians'ın talip olduğu Alex Teixeira, Palmeiras'ı seçti. Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Brezilya devi, anlaşmaya vardı. 3-3.5 milyon euro civarında bir rakam karşılığında orta yolun bulunduğu ve imzaların atılacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta tam bir hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki isim, çıktığı 23 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.
HATIRI SAYILIR PARA GELİYOR
Yönetimin kulüp bulmasını istediği Sambacı'ya Çin ve Brezilya'dan talipler vardı. Tekrar Çin liginde forma giymek istemeyen Alex, tercihini Brezilya'dan yana kullandı. Palmeiras ve Corinthians'ın talip olduğu Alex Teixeira, Palmeiras'ı seçti. Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Brezilya devi, anlaşmaya vardı. 3-3.5 milyon euro civarında bir rakam karşılığında orta yolun bulunduğu ve imzaların atılacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta tam bir hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki isim, çıktığı 23 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.