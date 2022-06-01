Alex Teixeira geri dönüyor! Beşiktaş'a büyük gelir



HATIRI SAYILIR PARA GELİYOR

Büyük umutlarla sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Alex Teixeira'nın siyah-beyaz macerası kısa sürdü. Sezon başı Beşiktaşlı taraftarlarındediği, aslında hiç de fena bir başlangıç yapmayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.Yönetimin kulüp bulmasını istediği Sambacı'yavetalipler vardı. Tekrar Çin liginde forma giymek istemeyen, tercihini Brezilya'dan yana kullandı.vetalip olduğuseçti. Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Brezilya devi, anlaşmaya vardı.civarında bir rakam karşılığında orta yolun bulunduğu ve imzaların atılacağı öne sürüldü.Beşiktaş'ta tam bir hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki isim, çıktığı 23 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.