Alex Teixeira'dan Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ın transferinde sona geldiği Alex Teixeira sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.Alex Teixeira, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu paylaşımıyla transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanacağının sinyalini vermiş oldu.