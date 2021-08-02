Alex Teixeira'dan Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Alex Teixeira'dan yeni paylaşım geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Alex Teixeira'dan Beşiktaş paylaşımı
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02 Ağustos 2021 00:17
Beşiktaş'ın transferinde sona geldiği Alex Teixeira sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu paylaşımıyla transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanacağının sinyalini vermiş oldu.




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