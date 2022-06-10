Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a iyi haber

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Alex Teixeira, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile de karşılıklı anlaşma sağlandı. Brezilyalı yıldıza, alacaklarına karşılık olarak bonservisinin verileceği bilgisine ulaşıldı.
Alex Teixeira, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile de karşılıklı anlaşma sağlandı. Brezilyalı yıldıza, alacaklarına karşılık olarak bonservisinin verileceği bilgisine ulaşıldı.
Alex Teixeira, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.