Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira'nın, alacaklarına karşılık bonservisini alacağı öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a iyi haber
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10 Haziran 2022 09:18
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Alex Teixeira, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile de karşılıklı anlaşma sağlandı. Brezilyalı yıldıza, alacaklarına karşılık olarak bonservisinin verileceği bilgisine ulaşıldı.

Alex Teixeira, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



 
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