Alex Teixeira, Brezilya yolcusu!

Beşiktaş ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın yeni adresi belli olmak üzere.



Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Vasco Da Gama, Alex Teixeira'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Brezilya ekibi bu transferde daha önce genç oyuncuları kadrosuna katarken kulübe aracı olan bir şirketi kullanmayı planlıyor.



Haberde; aracı şirketin takıma genç ve potansiyelli oyuncuları katmayı tercih etse de Alex Teixeira için olumlu görüşte olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkan Alex Teixeira 4 gol kaydetmişti.

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