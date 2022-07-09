Alex Teixeira, Brezilya yolcusu!

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Alex Teixeira'ya ülkesi Brezilya ekiplerinden Vasco Da Gama talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Alex Teixeira, Brezilya yolcusu!
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09 Temmuz 2022 17:36
Beşiktaş ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın yeni adresi belli olmak üzere.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Vasco Da Gama, Alex Teixeira'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Brezilya ekibi bu transferde daha önce genç oyuncuları kadrosuna katarken kulübe aracı olan bir şirketi kullanmayı planlıyor.

Haberde; aracı şirketin takıma genç ve potansiyelli oyuncuları katmayı tercih etse de Alex Teixeira için olumlu görüşte olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkan Alex Teixeira 4 gol kaydetmişti.
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