Alex Teixeira: 'Beşiktaş'ı seçtim, çünkü..'

Alex Teixeira: "Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Büyük bir kulüpteyiz, büyük oyuncular var. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız." https://t.co/bxiRPYbLdc pic.twitter.com/r9SC65xfxo



— Sporx (@sporx) September 9, 2021

Beşiktaş'ın yıldız transferi Alex Teixeira, ASpor ekranlarında merak edilen soruları cevapladı.Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Alex,ancak Josef de Souza, beni ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir" dedi.Liverpool'a neden transfer olamadığı konusunda da ilk kez konuşan Alex Teixeira: "Hikayenin gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Sanki Çin'i ve parayı,Çünkü orası benim hayalimdi. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Çünkü kendi halimde yaşamayı seviyorum. Bunu sadece yakın arkadaşlarım biliyordu." şeklinde konuştu.Malatyaspor maçında forma giyebilecke durumda olduğunu da belirten Alex Teixeira:Ancak son kararı Sergen Hoca verecek. Brezilya'da antrenman yapıyordum ama maç temposu farklı. En yakın zamanda kapasitemin en üstüne çıkacağımı düşünüyorum. İlk iki maçta bu ışığı verdim." ifadelerini kullandı."Şampiyonlar Ligi müziği insanın tüylerini diken diken ediyor.ampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi ligi.""Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız.ayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız.""Kardeşimle beraber oynamak, beş sene sonraistiyorum."Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sergen Hoca da tecrübeli, onun fikirlerinden faydalanarak, takıma yardımcı olmak istiyorum."