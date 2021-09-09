Alex Teixeira: 'Beşiktaş'ı seçtim, çünkü..'

Beşiktaş'ın yıldız transferi Alex Teixeira, ASpor ekranlarında merak edilen soruları cevapladı.
Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Alex, "Ekonomik anlamda çok daha iyi teklifler vardı ancak Josef de Souza, beni ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir" dedi.
Liverpool'a neden transfer olamadığı konusunda da ilk kez konuşan Alex Teixeira: "Hikayenin gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Sanki Çin'i ve parayı, Premier Lig'e tercih ettim! Bu böyle gösterildi. Premier Lig dünyanın en iyisi. Liverpool ile Shakhtar anlaşamadı. Shakhtar sürekli rakamı yükseltti. Hayal kırıklığı yaşadım. Son gün Çin'den inanılmaz bir teklif geldi. Ailem ve geleceğim için kabul ettim. Para için Premier Lig'e gitmemezlik yapmadım. Çünkü orası benim hayalimdi. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Çünkü kendi halimde yaşamayı seviyorum. Bunu sadece yakın arkadaşlarım biliyordu." şeklinde konuştu.
Malatyaspor maçında forma giyebilecke durumda olduğunu da belirten Alex Teixeira: "Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maça hazırım.Ancak son kararı Sergen Hoca verecek. Brezilya'da antrenman yapıyordum ama maç temposu farklı. En yakın zamanda kapasitemin en üstüne çıkacağımı düşünüyorum. İlk iki maçta bu ışığı verdim." ifadelerini kullandı.
"Şampiyonlar Ligi müziği insanın tüylerini diken diken ediyor. O marşı dinlemeye hazırız. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi ligi."
"Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Büyük bir kulüpteyiz, büyük oyuncular var. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız."
"Kardeşimle beraber oynamak, beş sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve ligde şampiyon olmak istiyorum."
"Mircea Lucescu, büyük bir oyuncu olmamda bana çok yardım etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sergen Hoca da tecrübeli, onun fikirlerinden faydalanarak, takıma yardımcı olmak istiyorum."
Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Alex, "Ekonomik anlamda çok daha iyi teklifler vardı ancak Josef de Souza, beni ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir" dedi.
Liverpool'a neden transfer olamadığı konusunda da ilk kez konuşan Alex Teixeira: "Hikayenin gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Sanki Çin'i ve parayı, Premier Lig'e tercih ettim! Bu böyle gösterildi. Premier Lig dünyanın en iyisi. Liverpool ile Shakhtar anlaşamadı. Shakhtar sürekli rakamı yükseltti. Hayal kırıklığı yaşadım. Son gün Çin'den inanılmaz bir teklif geldi. Ailem ve geleceğim için kabul ettim. Para için Premier Lig'e gitmemezlik yapmadım. Çünkü orası benim hayalimdi. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Çünkü kendi halimde yaşamayı seviyorum. Bunu sadece yakın arkadaşlarım biliyordu." şeklinde konuştu.
Malatyaspor maçında forma giyebilecke durumda olduğunu da belirten Alex Teixeira: "Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maça hazırım.Ancak son kararı Sergen Hoca verecek. Brezilya'da antrenman yapıyordum ama maç temposu farklı. En yakın zamanda kapasitemin en üstüne çıkacağımı düşünüyorum. İlk iki maçta bu ışığı verdim." ifadelerini kullandı.
KISA KISA ALEX TEIXEIRA
Alex Teixeira: "Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Büyük bir kulüpteyiz, büyük oyuncular var. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız." https://t.co/bxiRPYbLdc pic.twitter.com/r9SC65xfxo
— Sporx (@sporx) September 9, 2021
"Şampiyonlar Ligi müziği insanın tüylerini diken diken ediyor. O marşı dinlemeye hazırız. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi ligi."
"Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Büyük bir kulüpteyiz, büyük oyuncular var. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız."
"Kardeşimle beraber oynamak, beş sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve ligde şampiyon olmak istiyorum."
"Mircea Lucescu, büyük bir oyuncu olmamda bana çok yardım etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sergen Hoca da tecrübeli, onun fikirlerinden faydalanarak, takıma yardımcı olmak istiyorum."