Alex Teixeira Adriano'dan sonra ilki yaşattı

Alex Teixeira, Adriano'nun ardından Beşiktaş'ta ceza sahası dışından gol atan ilk Brezilyalı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alex Teixeira Adriano'dan sonra ilki yaşattı
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29 Ağustos 2021 02:40
Beşiktaş'a Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Alex Teixeira, Adriano'dan sonra siyah beyazlı taraftarlara bir ilki yaşattı.

Alex Teixeira, 2018 yılında Adriano'nun Kayserispor maçınde ceza sahası dışından attığı golün ardından ceza sahasından gol bulan ilk Brezilyalı oldu.

Brezilyalı oyuncu Fatih Karagümrük maçının 30. dakikasında Kerim Frei'nın hatalı pasında topla buluşup, ceza sahası yayı önünden şık bir plase ile golünü atarak galibiyeti getirdi.


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