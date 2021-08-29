Alex Teixeira Adriano'dan sonra ilki yaşattı

Beşiktaş'a Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Alex Teixeira, Adriano'dan sonra siyah beyazlı taraftarlara bir ilki yaşattı.
Alex Teixeira, 2018 yılında Adriano'nun Kayserispor maçınde ceza sahası dışından attığı golün ardından ceza sahasından gol bulan ilk Brezilyalı oldu.
Brezilyalı oyuncu Fatih Karagümrük maçının 30. dakikasında Kerim Frei'nın hatalı pasında topla buluşup, ceza sahası yayı önünden şık bir plase ile golünü atarak galibiyeti getirdi.
Alex Teixeira, 2018 yılında Adriano'nun Kayserispor maçınde ceza sahası dışından attığı golün ardından ceza sahasından gol bulan ilk Brezilyalı oldu.
Brezilyalı oyuncu Fatih Karagümrük maçının 30. dakikasında Kerim Frei'nın hatalı pasında topla buluşup, ceza sahası yayı önünden şık bir plase ile golünü atarak galibiyeti getirdi.