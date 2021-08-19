Alex Teixeira: "1 kilo fazlam yok, hemen oynarım"

Yaklaşık 10 aydır takım idmanı yapmayan, özel antrenörle kendisini hazır tutan sambacı "Bir kilo bile almadım. Görev bekliyorum" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Alex Teixeira: '1 kilo fazlam yok, hemen oynarım'
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19 Ağustos 2021 10:36
Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir merakla Alex Teixeira'yı siyah beyazlı formayla sahada görmek istiyor.

Son yıllarda Süper Lig'deki en heyecan verici transferlerden biri olan Brezilyalı yıldız da en az siyah beyazlı taraftarlar kadar sabırsız. Kartal'ın yeni sambacısı Gaziantep deplasmanında sahada olmaya can atıyor.

Siyah beyazlı takımla şu ana kadar üç idmanda yer alan ve bundan önce yaklaşık 10 ay boyunca takımla idmana ve maça çıkmayan Alex, yine de teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmede görev almak için hazır olduğunu söyledi.

"Bir kilo fazlam yok"

Çin'den ayrıldıktan sonra bireysel olarak özel antrenör eşliğinde kendisini fiziki olarak hazır tuttuğunu belirten sambacı, Çin'de sezon sona erdiğinde 68 kilo olduğunu ve şu anda da aynı kiloda olduğunu ifade etti. Sadece maç kondisyonu olarak eksiğinin olduğunu belirten Teixeira, bu açığını da kısa süre içinde kapatacağını ifade etti. Sergen Yalçın'ın da oyuncusunun fiziki durumundan dolayı memnun olduğu ve Gaziantep deplasmanında skora göre son bölümde Alex'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. 


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