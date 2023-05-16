Alex Sandro'yla 1 yıl daha devam

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek Juventus ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak takımda kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alex Sandro'yla 1 yıl daha devam
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16 Mayıs 2023 16:12
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 16:13
İtalya'da Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele veren Juventus, gelecek sezon öncesinde iç transfere önem verdi.

Juventus, Brezilyalı sol beki Alex Sandro'yla sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için büyük oranda anlaştı. Brezilyalı oyuncu takımda kalmaktan mutlu olduğu için resmi sözleşmenin altına imza atmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

8 SEZONDUR JUVENTUS'DA

2015 yılında 28 milyon euro transfer bedeliyle Porto'dan Torino ekibine katılan Alex Sandro, 308 maçta 15 gol ve 33 asistlik katkı verdi.

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