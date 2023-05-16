Alex Sandro'yla 1 yıl daha devam

İtalya'da Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele veren Juventus, gelecek sezon öncesinde iç transfere önem verdi.



Juventus, Brezilyalı sol beki Alex Sandro'yla sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için büyük oranda anlaştı. Brezilyalı oyuncu takımda kalmaktan mutlu olduğu için resmi sözleşmenin altına imza atmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.



8 SEZONDUR JUVENTUS'DA



2015 yılında 28 milyon euro transfer bedeliyle Porto'dan Torino ekibine katılan Alex Sandro, 308 maçta 15 gol ve 33 asistlik katkı verdi.



