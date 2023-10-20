Alex Mumbru: "Zor olacağını biliyorduk"

Valencia Basket başantrenörü Alex Mumbru kaybedilen Anadolu Efes karşılaşması sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alex Mumbru: 'Zor olacağını biliyorduk'
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20 Ekim 2023 23:40
Son güncelleme 20 Ekim 2023 23:53
Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru, EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'e 77-73 kaybettikleri maçın ardından  açıklamada bulundu.

İşte Alex Mumbru'nun açıklaması:

"Zor olacağını bildiğimiz bir maça başladık. İlk yarıda iyi bir oyun çıkardık. İkinci yarıda Anadolu Efes toparlanarak üstünlük kurdu. Ancak mücadeleyi bırakmadık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte baskılı oynasak da bu yeterli olmadı."

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