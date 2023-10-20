Alex Mumbru: 'Zor olacağını biliyorduk'

Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru, EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'e 77-73 kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



İşte Alex Mumbru'nun açıklaması:



"Zor olacağını bildiğimiz bir maça başladık. İlk yarıda iyi bir oyun çıkardık. İkinci yarıda Anadolu Efes toparlanarak üstünlük kurdu. Ancak mücadeleyi bırakmadık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte baskılı oynasak da bu yeterli olmadı."



