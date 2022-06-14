Alex Kral, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, sarı-lacivertlilerden haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Alex Kral, Fenerbahçe'yi bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2022 10:00
Fenerbahçe'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova'ya geri döndü.




Fenerbahçe'nin, William Carvalho'nun alternatifi olarak belirlediği Kral, Milli Takım kampında bulunsa da transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak'tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ