Alex Kral'dan flaş karar!

Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, kulübü ile olan sözleşmesini askıya aldı.



Adı Türk kulüpleri ile de anılan yıldız oyuncu, FIFA'nın Rusya'da oynayan yabancı oyunculara tanıdığı 2023 yılına kadar sözleşmeyi askıya alma kararından faydalanarak Spartak Moskova ile olan sözleşmesini dondurdu.



Alex Kral, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı West Ham United formasıyla çıktığı 6 maçta gol veya asist üretemedi.





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