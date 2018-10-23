Alex Iwobi: 'Mesut Özil bir efsane'

Arsenal'in 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Alex Iwobi, kaptanı Mesut Özil hakkında konuştu.
Mesut Özil'in kendisine sürekli olarak yardımcı olduğunu ifade eden Iwobi, Alman asıllı Türk futbolcu için "Efsane" yorumunda bulunurken, "Mesut Özil üst düzey bir oyuncu. Bana birçok konuda tavsiyeler veriyor. Hep, 'daha fazlasını yapabilirsin' diyor. Sürekli mutlu ve kendimi göstermem için öz güven sağlamama yardım ediyor. O benim için bir efsane." dedi.
Arsenal'in son olarak Leicester City ile oynadığı karşılaşmada oynadığı futbolla büyük alkış alan Mesut, 3-1 galibiyetle tamamlanan mücadelede 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek galibiyetin mimarı olmuştu.
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Mesut Özil'in kendisine sürekli olarak yardımcı olduğunu ifade eden Iwobi, Alman asıllı Türk futbolcu için "Efsane" yorumunda bulunurken, "Mesut Özil üst düzey bir oyuncu. Bana birçok konuda tavsiyeler veriyor. Hep, 'daha fazlasını yapabilirsin' diyor. Sürekli mutlu ve kendimi göstermem için öz güven sağlamama yardım ediyor. O benim için bir efsane." dedi.
Arsenal'in son olarak Leicester City ile oynadığı karşılaşmada oynadığı futbolla büyük alkış alan Mesut, 3-1 galibiyetle tamamlanan mücadelede 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek galibiyetin mimarı olmuştu.
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