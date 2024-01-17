Alex'in koşan hali: 'Sebastian Szymanski'

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin Alex de Souza'dan beri aradığı skorer 10 numara rolüne tam oturdu.
Sezon başında yaklaşık 10 milyon Euro'ya transfer edilen Polonyalı futbolcu, klasik 10 numara profilinden uzakta, modern futbolun istediği gibi... Yıllarca 'koşmuyor' diye eleştirilen Alex'in aksine Szymanski; mobil, tempolu ve takım savunmasına da yardım eden bir yıldız kimliği çizdi.
AVRUPA'NIN EN SKORER İSMİ
Ligdeki tüm maçlarda forma giyen ve bunların 13'ünde skor katkısı veren 24 yaşındaki orta saha 9 gol attı, 9 da asist yaptı. Avrupa kulvarı da eklenince performansı 'double-double' seviyesine çıktı ve 32 maçta, 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
Szymanski, Avrupa'nın beş büyük liginde 18 ile en fazla gol katkısı yapan isim. Onu, 13 gol, 2 asistle Real Madridli Jude Bellingham ve 9 gol, 4 asistle Cole Palmer takip etti.
İLK SEZON UĞURU
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki ilk sezonu olan 2004-05'te takımını şampiyonluğa taşımıştı.
Ligde 31 maçta 24 gol, 14 asiste imza atan Alex diğer kulvarlar da hesaba katıldığında 44 karşılaşmada 28 gole ulaşmış, 19 da asiste imza atmıştı.
Sezon başında yaklaşık 10 milyon Euro'ya transfer edilen Polonyalı futbolcu, klasik 10 numara profilinden uzakta, modern futbolun istediği gibi... Yıllarca 'koşmuyor' diye eleştirilen Alex'in aksine Szymanski; mobil, tempolu ve takım savunmasına da yardım eden bir yıldız kimliği çizdi.
AVRUPA'NIN EN SKORER İSMİ
Ligdeki tüm maçlarda forma giyen ve bunların 13'ünde skor katkısı veren 24 yaşındaki orta saha 9 gol attı, 9 da asist yaptı. Avrupa kulvarı da eklenince performansı 'double-double' seviyesine çıktı ve 32 maçta, 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
Szymanski, Avrupa'nın beş büyük liginde 18 ile en fazla gol katkısı yapan isim. Onu, 13 gol, 2 asistle Real Madridli Jude Bellingham ve 9 gol, 4 asistle Cole Palmer takip etti.
İLK SEZON UĞURU
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki ilk sezonu olan 2004-05'te takımını şampiyonluğa taşımıştı.
Ligde 31 maçta 24 gol, 14 asiste imza atan Alex diğer kulvarlar da hesaba katıldığında 44 karşılaşmada 28 gole ulaşmış, 19 da asiste imza atmıştı.