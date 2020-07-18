Alex, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu ve Alex de Souza konusuna değindi.



Alex'in önümüzdeki süreçte geri dönmeyeceğini söyleyen Ali Koç şöyle konuştu;



"Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex, hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. Dilerim, bir gün bu camianın başına geçer ve çok başarılı olur"



