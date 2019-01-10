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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve yakın zamanda teklifini ileteceği genç yetenek Jhonny Lucas ile ilgili Alex De Souza'dan yorum geldi.Sarı-laciverlilerin efsane kaptanı, sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlarken, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu da unutmadı.Bir Fenerbahçe taraftarının;sorusuna Alex De Souza,dedi.Sporx'inhaberinin ardından 18 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunacağı belli olurken, Avrupa'da Juventus başta olmak üzere bir çok kulübün de kendisiyle ilgilendiği belirtiliyor.