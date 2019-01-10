Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve yakın zamanda teklifini ileteceği genç yetenek Jhonny Lucas ile ilgili Alex De Souza'dan yorum geldi.
Sarı-laciverlilerin efsane kaptanı, sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlarken, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu da unutmadı.
Bir Fenerbahçe taraftarının; "Büyük Kaptan! Görünüşe göre Fenerbahçe, Jhonny Lucas ile ilgileniyor. Onun hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Alex De Souza, "Onu oldukça beğeniyorum. Genç olmasına karşın potansiyeli çok yüksek bir oyuncu." dedi.
İşte o yorum;
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sporx'in (Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Jhonny Lucas) haberinin ardından 18 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunacağı belli olurken, Avrupa'da Juventus başta olmak üzere bir çok kulübün de kendisiyle ilgilendiği belirtiliyor.
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Sarı-laciverlilerin efsane kaptanı, sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlarken, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu da unutmadı.
Bir Fenerbahçe taraftarının; "Büyük Kaptan! Görünüşe göre Fenerbahçe, Jhonny Lucas ile ilgileniyor. Onun hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Alex De Souza, "Onu oldukça beğeniyorum. Genç olmasına karşın potansiyeli çok yüksek bir oyuncu." dedi.
İşte o yorum;
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sporx'in (Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Jhonny Lucas) haberinin ardından 18 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunacağı belli olurken, Avrupa'da Juventus başta olmak üzere bir çok kulübün de kendisiyle ilgilendiği belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın