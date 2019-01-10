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Alex, Fenerbahçe'nin transfer hedefini yorumladı

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex De Souza, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde bulunan Jhonny Lucas'ı yorumladı.

Kaynak: Sporx.com
Alex, Fenerbahçe'nin transfer hedefini yorumladı
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10 Ocak 2019 17:22
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve yakın zamanda teklifini ileteceği genç yetenek Jhonny Lucas ile ilgili Alex De Souza'dan yorum geldi.

Sarı-laciverlilerin efsane kaptanı, sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlarken, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu da unutmadı.

Bir Fenerbahçe taraftarının; "Büyük Kaptan! Görünüşe göre Fenerbahçe, Jhonny Lucas ile ilgileniyor. Onun hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Alex De Souza, "Onu oldukça beğeniyorum. Genç olmasına karşın potansiyeli çok yüksek bir oyuncu." dedi.

İşte o yorum; 



MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sporx'in (Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Jhonny Lucas) haberinin ardından 18 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunacağı belli olurken, Avrupa'da Juventus başta olmak üzere bir çok kulübün de kendisiyle ilgilendiği belirtiliyor.



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