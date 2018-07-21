Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Alex, kendisinin ve Lefter Küçükandonyadis'in olduğu fotoğrafı paylaşırken ''Arzuladığımız, özlediğimiz Fenerbahçe için Yeniden'' sözlerini kullandı.
Alex'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe, ''Efsaneler asla unutulmaz kaptan! Kalpler beraber!'' cevabı verdi.
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Alex, kendisinin ve Lefter Küçükandonyadis'in olduğu fotoğrafı paylaşırken ''Arzuladığımız, özlediğimiz Fenerbahçe için Yeniden'' sözlerini kullandı.
Alex'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe, ''Efsaneler asla unutulmaz kaptan! Kalpler beraber!'' cevabı verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın