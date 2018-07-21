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Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı!
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21 Temmuz 2018 18:45
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Alex, kendisinin ve Lefter Küçükandonyadis'in olduğu fotoğrafı paylaşırken ''Arzuladığımız, özlediğimiz Fenerbahçe için Yeniden'' sözlerini kullandı.

Alex'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe, ''Efsaneler asla unutulmaz kaptan! Kalpler beraber!'' cevabı verdi.



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