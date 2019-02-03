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Alex de Souza'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, sarı lacivertli takımın bu sezon beklentilerin çok altında kalmasını değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alex de Souza'dan Fenerbahçe değerlendirmesi
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03 Şubat 2019 15:39
Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza, eski takımının neden kötü günler geçirdiği hakkında konuştu.

Brezilya basınına Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren Alex, ''Yeni yönetim geldiğinde mali tablonun dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını gördü. Fenerbahçe, geçmiş yıllarda çok para harcayarak oyuncu almıştı. Yeni başkan ise genç oyunculara yöneldi. Phillip Cocu ile sezona başladılar ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Kulüp felsefesini tamamen değiştirdiler. İşlerin bu kadar kötü gideceğini tahmin etmemişlerdi.'' sözlerini kullandı.

''KÜME DÜŞME RİSKLERİ YOK''

Fenerbahçe'nin ilk yarıyı küme düşme potasında tamamladığını belirten Brezilyalı eski futbolcu, ''Göztepe'yi yendiler ve 11. sıraya çıktılar. Büyük ihtimalle tarihinin en kötü sezonunu yaşıyorlar. Ligi orta sıralarda bitireceklerini düşünüyorum, bence küme düşme riskleri yok.'' şeklinde konuştu.

''ERSUN YANAL, GELECEK SEZONUN TAKIMINI KURUYOR''

Yeni teknik direktör Ersun Yanal'ı da değerlendiren Alex, ''Aralık ayından beri Ersun Yanal takımı yönetiyor. Kafasında gelecek sezonun takımını kurmaya çalışıyor.'' dedi.

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