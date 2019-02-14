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Alex de Souza yeniden Kadıköy'de

Alex de Souza, Konya maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Konya'nın başında Kocaman'ın olması dikkat çekti.

Kaynak: Takvim
Alex de Souza yeniden Kadıköy'de
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14 Şubat 2019 08:55
Fenerbahçe'nın Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geldi.

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin, cumartesi günü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile yapacağı maçı izleyecek.

Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle F.Bahçe'den ayrılan Alex'in, bu maçı seçmesi manidar bulundu. Sarı- Lacivertli camiayı bir yandan mutlu ederken diğer taraftan da endişelendirdi.

Yorumlarda "Keşke başka maç için gelseydi. Konya'nın başında Aykut Kocaman var. Alex'in sorunlu olduğu Kocaman'a tepki olursa gereksiz gerginlik yaşanabilir" ifadelerini kullandılar. Sosyal medyada başak bir kesim ise bunun önemli olmadığını belirtti.

Alex, mücadeleyi başkanın locasında seyredecek.



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