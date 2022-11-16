Alex de Souza'nın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, Breziya Serie B ekiplerinden Avai'nin yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Alex de Souza'nın yeni takımı resmen açıklandı
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16 Kasım 2022 09:48
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinin ilk A takım yönetme tecrübesini yaşayacak.

Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex'in, 2023 sezonu için kulüple anlaşma sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın ardından açıklamlarda bulunan Alex, "Bana 'Teknik direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım." dedi.

Alex de Souza, daha önce Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'nın başında yer alıyordu.

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