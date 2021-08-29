Alex de Souza'nın locası Tolgahan Sayışman'ın oldu!

Fenerbahçeli ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza'nın locası olarak bilinen yeri satın aldı ve oğlu Efehan'ın adını verdi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Tolgahan Sayışman, karşılaşmaları stadyumdan takip edecek.



55 BİN EURO ÖDEDİ! ALEX'İN LOCASINI SATIN ALDI



Türkiye'ye gelen en iyi futbolcular arasında yer alan Alex de Souza, uzun seneler Fenerbahçe forması giydi. Kaptanlık da yapan Alex de Souza, Kadıköy'deki maçlarda gol attıktan sonra hep aynı locaya koşuyordu.



Tolgahan Sayışman, o locayı satın alarak oğlu Efehan'ın adını verdi. Tolgahan Sayışman'ın locayı 55 bin Euro'ya aldığı ifade edildi.



