Alex de Souza Kapadokya'da

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza, eşi Daiane ve oğlu Felipe ile birlikte tatil için Kapadokya'ya geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Alex de Souza Kapadokya'da
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14 Haziran 2023 16:13
Yıllarca Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Alex de Souza, Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eşi Daiane ve oğlu Felipe ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'ya geldi.

Alex, ailesi ile birlikte Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi. Sıcak hava balonuna da binen Alex, bölgeyi havadan izledi. Vatandaşların ilgiisye karşılaşan Alex ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kapadokya'da 1 gece konaklayan Alex ve ailesi, salı akşamı bölgeden ayrıldı.

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