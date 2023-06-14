Alex de Souza Kapadokya'da

Yıllarca Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Alex de Souza, Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eşi Daiane ve oğlu Felipe ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'ya geldi.
Alex, ailesi ile birlikte Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi. Sıcak hava balonuna da binen Alex, bölgeyi havadan izledi. Vatandaşların ilgiisye karşılaşan Alex ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kapadokya'da 1 gece konaklayan Alex ve ailesi, salı akşamı bölgeden ayrıldı.
Alex, ailesi ile birlikte Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi. Sıcak hava balonuna da binen Alex, bölgeyi havadan izledi. Vatandaşların ilgiisye karşılaşan Alex ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kapadokya'da 1 gece konaklayan Alex ve ailesi, salı akşamı bölgeden ayrıldı.
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