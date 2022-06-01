Alex de Souza'dan, Jorge Jesus paylaşımı

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve sözleşme imzalayacağı Jorge Jesus için Alex de Souza'dan bir paylaşım geldi.



Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu, Portekizli teknik adam için yaptığı paylaşımda, "Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.





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