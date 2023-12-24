Alex de Souza'dan derbi için mesaj

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Galatasaray derbisi öncesi "Başarılar Fenerbahçe'm" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza'dan derbi için mesaj
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24 Aralık 2023 17:25
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi öncesi paylaşım geldi.

Alex de Souza, Selçuk İnan'la sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadelerini yazdı.

Alex'in bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alex de Souza'nın paylaşımı:



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