Alex de Souza'dan Arda Güler'e özel mesaj

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, kendisini idolü olarak gören Arda Güler için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Alex de Souza'dan Arda Güler'e özel mesaj
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23 Ağustos 2021 19:12
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertli formayla ilk asistini yapan Arda Güler'e Alex de Souza'dan tebrik geldi.

Sosyal medya hesabından 16 yaşındaki Arda Güler'i kutlayan Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Alex'e cevap veren Arda Güler ise "Desteğin için çok teşekkür ederim. İdolüm, seni özledim." dedi.


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