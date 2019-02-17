Alex: 'Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman için kötü düşüncem yok'

"ALEX'İ GÖRSEM SARILIRDIM, KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi Ali Koç'un locasından izleyen Brezilyalı efsane, ülkesine dönmeden önce Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım ile ilgili açıklama yaptı.Alex de Souza, kendine ait sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:"Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok... Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum... İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu stadına girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Alex'le karşı karşıya getirilmesiyle ilgili durumu 'Aptalca' olarak yorumlayan Kocaman, "Alex ile kader birliği yaptık" diye konuştu.Maçta zaman zaman yaşanan protestoların tekrar sorulması üzerine konuşan Kocaman, "İnsan şöyle bir hayatına baktığı zaman, bu kadar saçma sapan bir şeyi nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi. Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bir düşman ortaya çıkarma gibi bir durum söz konusu. Bu durumun faydadan çok zararı var" dedi.Alex'in maça gelip çok şahane bir karşılaşma seyrettiğini sözlerine ekleyen Kocaman, "Ben Alex'le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex'le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Alex'le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Ama şu karşılaştırma durumunu anlamış değilim. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" dedi.