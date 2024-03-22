Alevilik ve Oruç: Aleviler Oruç Tutar mı?

Alevilikte oruç, sadece aç kalmaktan ibaret değildir. Oruç tutmak, nefsin terbiyesi, manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma aracı olarak görülür. Oruç tutarken maddi ve manevi temizliğe önem verilir.



Aleviler Oruç Tutar mı?



Aleviler bir ibadet biçimi olarak oruç tutarlar. Ama bu soru ile sorulmak istenen Ramazan orucu ise; Aleviler, Ramazan orucu tutmazlar. Ramazan Orucu'nun Kur'an Kaynaklı farz bir ibadet olduğunu kabul etmezler. Ramazan Orucu'nun da 5 vakit namaz gibi Emeviler döneminde İslamiyet içine sokulduğuna inanıyorlar.



Aleviler, tüm peygamberlerin veHz. Muhammed'in de tuttuğuMuharrem Orucu'nu tutarlar. Bu oruca Kerbela Olayı nedeniyle iki gün daha ilave ederek 12 gün olarak tutarlar. Buna matem, yas orucu da denir. Ayrıca bazıları bu orucu 3 günde Masumu Pakları (Masumlar) yani savaşlarda öldürülen çocuk yaştaki suçsuz, masum temiz çocuk şehitler için tutulan orucuda ilave ederek tutarlar. Bu tutulan 3 günlük ek oruca; "Masum-u Paklar Orucu" denir. Böylece 10 Muharrem orucu 15 gün olabilir.



Oruç sonunda ise; 12 çeşit kuru meyve ve tahıl çeşidinden oluşan Aşure yemeği pişirilir ve herkese lokma olarak dağıtılır. Bu orucu 12 yıl tutanlar 12 kazan aşure pişirerek törenle Aşureleri dağıtırlar.



Muharrem Orucu: Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri anısına 10 günlük bir oruç tutulur. Bu oruç, Muharrem ayının ilk 9 günü ve 10. gün öğlene kadar sürer.



Hızır Orucu: Hz. Hızır'ı anmak için 3 günlük bir oruç tutulur. Bu orucun zamanları değişkenlik gösterebilir ve cemaatlere göre farklılık gösterebilir.



Cuma Orucu: Cuma günleri öğleden akşama kadar tutulan bir oruç çeşididir.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: