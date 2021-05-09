ALEV ALEV: Bugün bizi neler bekliyor?

Futbol dünyasından tüm gelişmeleri anbean Sporx.com'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz.
1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselen iki takım belli olacak. Hafta hafta yaşanan büyük yarışa bu hafta nokta konacak ve playoff eşleşmeleri de belli olacak.
Premier Lig'de ilk 4 adına çok kritik maçlar oynanacak. Fransa'da Lille ile şampiyonluk yarışına giren Paris, zorlu Rennes deplasmanında olacak. İspanya'da Real Madrid ve Sevilla, İtalya'da Juventus ve Milan kritik maçlarda karşı karşıya gelecek.
Basketbolda Pınar Karşıyaka ile heyecanlanacağız ve FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının ülkemize gelmesini temenni edeceğiz.
Motorsporlarında ise Formula 1 ile nefeslerimizi tutacağız.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
TFF 1. LİG
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor
İNGİLTERE PREMIER LİG
14.00 Wolves - Brighton
16.05 Aston Villa- Manchester United
18.30 West Ham - Everton
21.00 Arsenal - West Brom
FRANSA LİGUE 1
14.00 Saint-Etienne - Marsilya
16.00 Angers - Dijon
16.00 Metz - Nimes
16.00 Nice - Brest
16.00 Strasbourg - Montpellier
18.05 Reims - Monaco
22.00 Rennes - PSG
ALMANYA BUNDESLIGA
14.30 Köln - Freiburg
16.30 Eintracht Frankfurt - Mainz
19.00 Hertha Berlin - Arminia Bielefeld
İTALYA SERIE ALMANYA
13.30 Genoa - Sassuolo
16.00 Benevento - Cagliari
16.00 Parma - Atalanta
16.00 Verona - Torino
19.00 AS Roma - Crotone
21.45 Juventus - Milan
İSPANYA LA LIGA
15.00 Getafe - Eibar
17.15 Valencia - Valladolid
19.30 Villarreal - Celta Vigo
22.00 Real Madrid - Sevilla
BASKETBOL
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL
19.00 Pınar Karşıya - San Pablo Burgos
BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Anadolu Efes - Darüşşafaka
NBA
02.00 Hornets - Pelicans
02.00 Pelicans - Mavericks
02.00 Magic - Timberwolves
03.00 Pistons - Bulls
05.00 Lakers - Suns
05.00 Kings - Thunder
MOTORSPORLARI
13.05 Formula 3
16.00 Formula 1
22.30 Nascar
1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselen iki takım belli olacak. Hafta hafta yaşanan büyük yarışa bu hafta nokta konacak ve playoff eşleşmeleri de belli olacak.
Premier Lig'de ilk 4 adına çok kritik maçlar oynanacak. Fransa'da Lille ile şampiyonluk yarışına giren Paris, zorlu Rennes deplasmanında olacak. İspanya'da Real Madrid ve Sevilla, İtalya'da Juventus ve Milan kritik maçlarda karşı karşıya gelecek.
Basketbolda Pınar Karşıyaka ile heyecanlanacağız ve FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının ülkemize gelmesini temenni edeceğiz.
Motorsporlarında ise Formula 1 ile nefeslerimizi tutacağız.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
TFF 1. LİG
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor
İNGİLTERE PREMIER LİG
14.00 Wolves - Brighton
16.05 Aston Villa- Manchester United
18.30 West Ham - Everton
21.00 Arsenal - West Brom
FRANSA LİGUE 1
14.00 Saint-Etienne - Marsilya
16.00 Angers - Dijon
16.00 Metz - Nimes
16.00 Nice - Brest
16.00 Strasbourg - Montpellier
18.05 Reims - Monaco
22.00 Rennes - PSG
ALMANYA BUNDESLIGA
14.30 Köln - Freiburg
16.30 Eintracht Frankfurt - Mainz
19.00 Hertha Berlin - Arminia Bielefeld
İTALYA SERIE ALMANYA
13.30 Genoa - Sassuolo
16.00 Benevento - Cagliari
16.00 Parma - Atalanta
16.00 Verona - Torino
19.00 AS Roma - Crotone
21.45 Juventus - Milan
İSPANYA LA LIGA
15.00 Getafe - Eibar
17.15 Valencia - Valladolid
19.30 Villarreal - Celta Vigo
22.00 Real Madrid - Sevilla
BASKETBOL
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL
19.00 Pınar Karşıya - San Pablo Burgos
BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Anadolu Efes - Darüşşafaka
NBA
02.00 Hornets - Pelicans
02.00 Pelicans - Mavericks
02.00 Magic - Timberwolves
03.00 Pistons - Bulls
05.00 Lakers - Suns
05.00 Kings - Thunder
MOTORSPORLARI
13.05 Formula 3
16.00 Formula 1
22.30 Nascar