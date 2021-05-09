ALEV ALEV: Bugün bizi neler bekliyor?

Spor gündeminde bugün neler var, işte bizi bekleyenler

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ALEV ALEV: Bugün bizi neler bekliyor?
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09 Mayıs 2021 11:26
Futbol dünyasından tüm gelişmeleri anbean Sporx.com'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz.

1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselen iki takım belli olacak. Hafta hafta yaşanan büyük yarışa bu hafta nokta konacak ve playoff eşleşmeleri de belli olacak.

Premier Lig'de ilk 4 adına çok kritik maçlar oynanacak. Fransa'da Lille ile şampiyonluk yarışına giren Paris, zorlu Rennes deplasmanında olacak. İspanya'da Real Madrid ve Sevilla, İtalya'da Juventus ve Milan kritik maçlarda karşı karşıya gelecek.

Basketbolda Pınar Karşıyaka ile heyecanlanacağız ve FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının ülkemize gelmesini temenni edeceğiz.

Motorsporlarında ise Formula 1 ile nefeslerimizi tutacağız.

 Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?


TFF 1. LİG

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor

İNGİLTERE PREMIER LİG

14.00 Wolves - Brighton
16.05 Aston Villa- Manchester United
18.30 West Ham - Everton
21.00 Arsenal - West Brom

FRANSA LİGUE 1

14.00 Saint-Etienne - Marsilya
16.00 Angers - Dijon
16.00 Metz - Nimes
16.00 Nice - Brest
16.00 Strasbourg - Montpellier
18.05 Reims - Monaco
22.00 Rennes - PSG

ALMANYA BUNDESLIGA

14.30 Köln - Freiburg
16.30 Eintracht Frankfurt - Mainz
19.00 Hertha Berlin - Arminia Bielefeld

İTALYA SERIE ALMANYA

13.30 Genoa - Sassuolo
16.00 Benevento - Cagliari
16.00 Parma - Atalanta
16.00 Verona - Torino
19.00 AS Roma - Crotone
21.45 Juventus - Milan

İSPANYA LA LIGA

15.00 Getafe - Eibar
17.15 Valencia - Valladolid
19.30 Villarreal - Celta Vigo
22.00 Real Madrid - Sevilla

BASKETBOL

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL

19.00 Pınar Karşıya - San Pablo Burgos

BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.15 Anadolu Efes - Darüşşafaka

NBA

02.00 Hornets - Pelicans
02.00 Pelicans - Mavericks
02.00 Magic - Timberwolves
03.00 Pistons - Bulls
05.00 Lakers - Suns
05.00 Kings - Thunder

MOTORSPORLARI

13.05 Formula 3
16.00 Formula 1
22.30 Nascar

 

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