ALEV ALEV: Bugün bizi neler bekliyor?

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Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?



BASKETBOL

MOTORSPORLARI

Futbol dünyasından tüm gelişmeleri anbean Sporx.com'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz.1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselen iki takım belli olacak. Hafta hafta yaşanan büyük yarışa bu hafta nokta konacak ve playoff eşleşmeleri de belli olacak.Premier Lig'de ilk 4 adına çok kritik maçlar oynanacak. Fransa'da Lille ile şampiyonluk yarışına giren Paris, zorlu Rennes deplasmanında olacak. İspanya'da Real Madrid ve Sevilla, İtalya'da Juventus ve Milan kritik maçlarda karşı karşıya gelecek.Basketbolda Pınar Karşıyaka ile heyecanlanacağız ve FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının ülkemize gelmesini temenni edeceğiz.Motorsporlarında ise Formula 1 ile nefeslerimizi tutacağız.18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü18.00 Ankaraspor-İstanbulspor20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor20.30 Menemenspor-Adana Demirspor14.00 Wolves - Brighton16.05 Aston Villa- Manchester United18.30 West Ham - Everton21.00 Arsenal - West Brom14.00 Saint-Etienne - Marsilya16.00 Angers - Dijon16.00 Metz - Nimes16.00 Nice - Brest16.00 Strasbourg - Montpellier18.05 Reims - Monaco22.00 Rennes - PSG14.30 Köln - Freiburg16.30 Eintracht Frankfurt - Mainz19.00 Hertha Berlin - Arminia Bielefeld13.30 Genoa - Sassuolo16.00 Benevento - Cagliari16.00 Parma - Atalanta16.00 Verona - Torino19.00 AS Roma - Crotone21.45 Juventus - Milan15.00 Getafe - Eibar17.15 Valencia - Valladolid19.30 Villarreal - Celta Vigo22.00 Real Madrid - Sevilla19.00 Pınar Karşıya - San Pablo Burgos15.15 Anadolu Efes - Darüşşafaka02.00 Hornets - Pelicans02.00 Pelicans - Mavericks02.00 Magic - Timberwolves03.00 Pistons - Bulls05.00 Lakers - Suns05.00 Kings - Thunder13.05 Formula 316.00 Formula 122.30 Nascar