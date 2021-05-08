ALEV ALEV: Bugün bizi neler bekliyor?

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Türkiye'de çok kritik bir haftaya giriyoruz. Lider Beşiktaş derbide Galatasaray'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise başkentte Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kazanır ve Fenerbahçe kaybederse şampiyon bu hafta belli olacak.
Öte yandan İngiltere'de Manchester City, rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İspanya'da ise Barcelona, Atletico Madrid ile şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak. Almanya'da da Bayern Münih, şampiyonluk için sahne alacak.
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray sahne alacak.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
SÜPER LİG
20:30: BB Erzurumspor - Kasımpaşa
20:30: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
20:30: Sivasspor - Başakşehir
20:30: Kayserispor - Gaziantep FK
20:30: Ç. Rizespor - Yeni Malatya
20:30: Hatayspor - Denizlispor
20:30: Galatasaray - Beşiktaş
20:30: Karagümrük - Gençlerbirliği
20:30: Göztepe - Konyaspor
20:30: Trabzonspor - Antalyaspor
İNGİLTERE PREMIER LİG
14:30: Leeds United - Tottenham
17:00: Sheffield Utd - C. Palace
19:30: Man City - Chelsea
22:15: Liverpool - Southampton
İSPANYA LA LIGA
15:00: Alaves - Levante
17:15: Barcelona - Atl. Madrid
19:30: Cadiz - Huesca
22:00: Ath. Bilbao - Osasuna
ALMANYA BUNDESLIGA
16:30: B. Dortmund - RB Leipzig
16:30: Hoffenheim - Schalke 04
16:30: Wolfsburg - Union Berlin
16:30: Werder Bremen - B. Leverkusen
19:30: Bayern Münih - M'gladbach
İTALYA SERIE A
16:00: Udinese - Bologna
16:00: Spezia - Napoli
19:00: Inter - Sampdoria
21:45: Fiorentina - Lazio
FRANSA LIGUE 1
14:00: Nantes - Bordeaux
18:00: Lyon - Lorient
RUSYA PREMIER LİG
14:00: FK Ufa - Zenit
16:30: Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova
16:30: Arsenal Tula - Rubin Kazan
19:30: CSKA Moskova - Krasnodar
KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ
16:00: Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray
Türkiye'de çok kritik bir haftaya giriyoruz. Lider Beşiktaş derbide Galatasaray'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise başkentte Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kazanır ve Fenerbahçe kaybederse şampiyon bu hafta belli olacak.
Öte yandan İngiltere'de Manchester City, rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İspanya'da ise Barcelona, Atletico Madrid ile şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak. Almanya'da da Bayern Münih, şampiyonluk için sahne alacak.
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray sahne alacak.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
SÜPER LİG
20:30: BB Erzurumspor - Kasımpaşa
20:30: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
20:30: Sivasspor - Başakşehir
20:30: Kayserispor - Gaziantep FK
20:30: Ç. Rizespor - Yeni Malatya
20:30: Hatayspor - Denizlispor
20:30: Galatasaray - Beşiktaş
20:30: Karagümrük - Gençlerbirliği
20:30: Göztepe - Konyaspor
20:30: Trabzonspor - Antalyaspor
İNGİLTERE PREMIER LİG
14:30: Leeds United - Tottenham
17:00: Sheffield Utd - C. Palace
19:30: Man City - Chelsea
22:15: Liverpool - Southampton
İSPANYA LA LIGA
15:00: Alaves - Levante
17:15: Barcelona - Atl. Madrid
19:30: Cadiz - Huesca
22:00: Ath. Bilbao - Osasuna
ALMANYA BUNDESLIGA
16:30: B. Dortmund - RB Leipzig
16:30: Hoffenheim - Schalke 04
16:30: Wolfsburg - Union Berlin
16:30: Werder Bremen - B. Leverkusen
19:30: Bayern Münih - M'gladbach
İTALYA SERIE A
16:00: Udinese - Bologna
16:00: Spezia - Napoli
19:00: Inter - Sampdoria
21:45: Fiorentina - Lazio
FRANSA LIGUE 1
14:00: Nantes - Bordeaux
18:00: Lyon - Lorient
RUSYA PREMIER LİG
14:00: FK Ufa - Zenit
16:30: Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova
16:30: Arsenal Tula - Rubin Kazan
19:30: CSKA Moskova - Krasnodar
KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ
16:00: Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray