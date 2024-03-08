Alessia Castro-Montes: 'Bize tecrübelerini gösterdiler'

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise'de, 26 yaşındaki Belçikalı orta saha Alessia Castro-Montes açıklamalarda bulundu.



İşte Castro-Montes'in açıklamaları:



"Fenerbahçe bizden çok daha güçlüydü. Tecrübelerini ve ustalıklarını gösterdiler. Belki skor biraz ağır oldu ama yenilgiyi hak ettik. Denedik ama hiç pozisyon üretemedik. Gerçekten çok iyi savunma yaptılar. İstanbul'da kazanmak çok zor. İstanbul'a artık prestij için gideceğiz. Belki de şimdi mağlup olmamız, ligde kaybetmekten daha iyidir."





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