Alessia Castro-Montes: "Bize tecrübelerini gösterdiler"

Union Saint-Gilloise'nin orta saha oyuncusu Alessia Castro-Montes kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alessia Castro-Montes: 'Bize tecrübelerini gösterdiler'
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08 Mart 2024 02:31
UEFA Konferans Ligi'nde sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise'de, 26 yaşındaki Belçikalı orta saha Alessia Castro-Montes açıklamalarda bulundu.

İşte Castro-Montes'in açıklamaları:

"Fenerbahçe bizden çok daha güçlüydü. Tecrübelerini ve ustalıklarını gösterdiler. Belki skor biraz ağır oldu ama yenilgiyi hak ettik. Denedik ama hiç pozisyon üretemedik. Gerçekten çok iyi savunma yaptılar. İstanbul'da kazanmak çok zor. İstanbul'a artık prestij için gideceğiz. Belki de şimdi mağlup olmamız, ligde kaybetmekten daha iyidir."

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