Aleksic: 'Kazanmayı hak ettik'

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, kupada 3-2 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Aleksic, "Galatasaray'a karşı oynamak zor. Atmosfer inanılmazdı ama biz kazanmayı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Hedeflerimizden biri olan kupada yarı finaldeyiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım bizim için iyi şeyler olur." dedi.



Aleksic, "Sakin olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık. Kendi güçlü taraflarımızı iyi kullandık. Gerçekten çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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