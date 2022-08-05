Aleksic: 'İkinci yarıdan çok memnunuz'

Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Breidablik karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Aleksic maç sonunda şu sözleri kullandı:



"Bizim için iyi bir sonuç. Suni çimde oynamak bizim için zordu. Yolculuk da çok uzun sürdü. Bu zorlukları aşıp güzel bir sonuçla İstanbul'a döneceğimiz için mutluyuz. İkinci yarıda oynadığımız futboldan çok memnunuz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ