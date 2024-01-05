Aleksia Karutasu, Galatasaray'a dönüyor

İlkin Aydın ile sözleşme yenileyen ve gelecek sezon mutlaka rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray Daikin'de transfer hareketliliği sürüyor.



Bu sezon için ismi gizlenen iki yıldızı renklerine bağlamaya yakın olan sarı-kırmızılı kulüp esas çalışmalarını ise gelecek sezon için yürütüyor.



Galatasaray, daha önce kiralık olarak sarı-kırmızılı kulüpte bulunan Aleksia Karutasu'yu kadrosuna katmak istiyor.



Ocak 2024 itibarıyla Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu yıldız için çalışmalar yürüten Galatasaray mutlu sona da yaklaştı.



Haziran 2024'e kadar VakıfBank ile sözleşmesi bulunan Aleksia Karutasu, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyebilir.



17 yaşındayken Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Aleksia, sarı-kırmızılı kulübün futbol takımının da takipçisi. Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği müsabakayı tribünden izleyen genç voleybolcu, "Seni çok özledim Cimbom" yazan bir paylaşım yapmıştı.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş süreci Ocak 2024 itibarıyla tamamlanan genç voleybolcu konuya ilişkin açıklama yapmış ve hayallerim gerçek oldu demişti.



VakıfBank ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür eden Aleksia, "Gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Dört yıl gibi uzun bir süre bunun gerçekleşmesini bekledim ama sonunda hayallerim gerçek oldu. Duygularımı tam olarak nasıl ifade edebilirim, nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ancak kendimi Türk Milli formasıyla görmek için sabırsızlanıyorum. Bu konuda her zaman yanımda olan başta ailem olmak üzere, sürecin en başından bugüne kadar ilgi ve alakasıyla desteğini hiç esirgemeyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a ve kulübüm VakıfBank'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.





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