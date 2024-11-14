Aleksandr Ceferin: 'Maç sayısı düşerse maaş da düşer'

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, yoğun maç takviminden şikayet eden futbolcuların tepkilerine cevap verdi.



Ceferin yaptığı açıklamada, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız. Şikayet etmesi gerekenler ayda 1000 euro alan fabrika işçileridir." ifadelerini kullandı.



"SADECE REAL MADRID ETKİLENMİYOR"



Açıklamalarına devam eden UEFA Başkanı, "Maç takviminden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar. Maç sayısının azalması kulüplerin de gelirini azaltır. Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Başka bir çözüm yok." şeklinde konuştu.



FUTBOLCULARDAN TEPKİ



Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker ise, maç takvimi konusunda, "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık." tepkisinde bulundu.



Manchester City'de savunmanın önemli isimlerinden Manuel Akanji ise, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" diye konuştu.



"BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"



Manchester City'nin bir başka yıldızı Rodri de greve gidebileceklerini söyleyerek, "Sanırım buna yakınız. Futbolcuların genel görüşü bu yönde. Eğer bu şekilde devam ederse başka bir seçeneğimiz kalmayacak. Bu bizi endişelendiren bir konu. Acı çeken taraf biziz!" açıklamasını yaptı.



ANCELOTTI'DEN ÖNLEM



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen sezonun nisan ayında yaptığı açıklamada, "Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz. UEFA, FIFA, La Liga, kimse oyuncuları umursamıyor. Çok fazla maç var, bir şeylerin değişmesi gerekiyor." demişti.



UPAMECANO'DAN GREC AÇIKLAMASI



Upamecano ise daha önce Manchester City forması giyen Rodri'nin gündeme getirdiği, "Grev" ile ilgili gelen, "Mevcut takvimi protesto etmek için greve kadar gitmeye hazır mısınız?" şeklinde gelen soruya, "Neden greve gitmeyelim, evet bu olabilir. Çok fazla maç var. Umarım yetkililer bir gün bizi anlar." cevabını verdi. Daha önce Rodri dışında bir başka İspanyol oyuncu Aymeric Laporte de, "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz." diye konuşmuştu.



