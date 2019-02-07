  •  
    Onyekuru'dan G.Saray'a flaş TRANSFER mesajı!..
  •  
    F.Bahçe'de UEFA için Slimani'ye özel görev
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Beşiktaş'tan istediler, Galatasaray'dan aldılar

Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi

Kaynak: AA
Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 14:34
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu. UEFA başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak.

Ceferin, FIFA'nın men cezası verdiği Michel Platini'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede yapılan oylamada Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geride bırakarak göreve gelmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için