"Aleksander Ceferin'in maaşına 450 bin euro zam geldi"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in maaşıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Aleksander Ceferin'in maaşına 450 bin euro zam geldi'
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23 Nisan 2021 16:51
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "LeBron James'in maaşını biliyorum ama UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in maaşını bilmiyorum" sözlerinin ardından İspanya'dan flaş bir haber geldi.

İspanyol basını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in pandemi sürecinde maaşına 450 bin euro zam geldiğini iddia etti.

Ceferin'in 2019-20 sezonunda vergiler hariç yıllık 2,2 milyon euro kazandığı belirtildi. Sloven ismin maaşına 2020-21 sezonu için pandemiye rağmen 450 bin euro zam yapıldığı öne sürüldü.

Öte yandan 31 Haziran 2020 itibariyle UEFA'nın gelirlerinde salgın nedeniyle %21 oranında azalma olduğu vurgulandı.

"300 MİLYON EURO TAZMİNAT"

Bu arada Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "Süper Lig için resmi imzalar atıldı, ayrılan bedelini öder" sözlerinin detayı da belli oldu.

İspanyol basını, Süper Lig'den ayrılan bir kulübün 300 milyon euro ceza ödeyeceğini iddia etti.



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