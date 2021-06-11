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Aleksander Ceferin: "Eriksen için dua ediyorum"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Christian Eriksen için konuştu.

Aleksander Ceferin: 'Eriksen için dua ediyorum'
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşması sonrası hastaneye götürülen Christian Eriksen'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Ceferin, UEFA'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Christian'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Tanrıya ailesine güç vermesi için dua ediyorum. Böyle zamanlarda futbol ailesinin birliği o kadar güçlüdür ki o ve ailesi, herkesin iyi dilekleri ve dualarını yanlarında taşır. İki takımın taraftarlarının da onun adını haykırdığını duydum. Futbol güzel, Christian da bu oyunu güzel oynuyor." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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