Aleksander Ceferin: 'En geç Haziran sonunda başlayacağız'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını sonrasında futbolun "bir daha eskisi gibi" olamayacağını söylerken, Haziran sonunda olsa da yerel liglerin başlayacağını ve Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi takvimini de ona göre belirleyeceklerini açıkladı.
İtalyan basınına konuşan Ceferin, "UEFA, ettiği karın yüzde 87'sini dünya futboluna dağıtmaya hazır. EURO 2020'yi ertelemek büyük bir fedakarlıktı ancak Avrupa futoblunda bu kararın alınması için birliktelik olduğunu gördüm. Avrupa Kulüpler Birliği, Futbolcular Birliği ve ligler büyük bir birliktelik gösterdi" dedi.
Birçok farklı senaryo olduğunu belirten UEFA Başkanı, "A,B ve C planları var ancak bu salgının ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Tüm sektörler gibi biz de beklemeliyiz. Şu anda insanların beklentilerini ve anlaşmazlıklarını unutmamak önemli. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Alternatifleri anlatan UEFA Başkanı, "Alternatiflerden biri Mayıs ayının ortasında, Haziran'da ya da hatta Haziran'ın sonunda tekrar başlamak. Bu sezonu, bir sonraki sezonun başlangıcında bitirme seçeneği de var. Eğer ligler tekrar başlarsa, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tarihlerini paylaşacağız. Her şey liglere göre ayarlanacak. Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan Haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kaybolur" diye konuştu.
Seyircisiz oynamaya sıcak bakmadığını kaydeden Ceferin, "Seyircisiz oynayıp oynamayacağımızı şu anda bilmek zor ancak ben Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanabileceğini düşünmüyorum. Oyuncuları da karantina biter bitmez oynamaya zorlayamayız" mesajını verdi.
Sözleşmeler ve yeni takvim için görüşleri sorulan Avrupa'nın futboldaki başkanı, "Bizim 30 Haziran'da biten sözleşmeler ile ilgili bir karar verecek yetkimiz yok. Yeni bir turnuva da olmaz, takvim dolu şu anda. Uluslar Ligi de değişmeyecek" ifadelerini kullandı.
Atalanta - Valencia maçının koronavirüsün yayılmasında en büyük nedenlerden biri olarak gösterilmesi ile ilgili de görüşleri sorulan Ceferin, "Bir günde böyle bir karar veremeyiz. O maç oynandığında sınırlar açıktı. 9 Şubat günü, kimse pandeminin merkezinin orası olacağını bilemezdi. Biz o dönemde yetkililerin önerilerini takip ettik" cevabını verdi.
FFP regülasyonu ve Manchester City'ye verilen ceza için de konuşan Ceferin, "Kağıt işleri en az 1 ay ertelendi ve bu durum atlatılınca tekrar gözden geçirilecek. Manchester City'nin konusu başka bir konu. Ben karar veren kurula saygı duyuyorum, onlarla konuşmadım" dedi.
Doktorlar ve hemşireler bizim kahramanlarımız. Gece, gündüz çalışıyorlar. Kurallar var ancak Avrupa'nın bazı noktalarında uyulmadıığını görüyorum. Bu üzücü. UEFA ve Avrupa futbolu birlikteliğini gösterdi. Paramızı sağlık için kullanalım, bencilliğe gerek yok.
Kimse bu yaşananları unutmayacak, futbol pozitif bir enerji verecek. Bu bizim almamız gereken bir ders ve gelecekte farklı davranmak zorundayız.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İtalyan basınına konuşan Ceferin, "UEFA, ettiği karın yüzde 87'sini dünya futboluna dağıtmaya hazır. EURO 2020'yi ertelemek büyük bir fedakarlıktı ancak Avrupa futoblunda bu kararın alınması için birliktelik olduğunu gördüm. Avrupa Kulüpler Birliği, Futbolcular Birliği ve ligler büyük bir birliktelik gösterdi" dedi.
Birçok farklı senaryo olduğunu belirten UEFA Başkanı, "A,B ve C planları var ancak bu salgının ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Tüm sektörler gibi biz de beklemeliyiz. Şu anda insanların beklentilerini ve anlaşmazlıklarını unutmamak önemli. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Alternatifleri anlatan UEFA Başkanı, "Alternatiflerden biri Mayıs ayının ortasında, Haziran'da ya da hatta Haziran'ın sonunda tekrar başlamak. Bu sezonu, bir sonraki sezonun başlangıcında bitirme seçeneği de var. Eğer ligler tekrar başlarsa, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tarihlerini paylaşacağız. Her şey liglere göre ayarlanacak. Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan Haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kaybolur" diye konuştu.
Seyircisiz oynamaya sıcak bakmadığını kaydeden Ceferin, "Seyircisiz oynayıp oynamayacağımızı şu anda bilmek zor ancak ben Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanabileceğini düşünmüyorum. Oyuncuları da karantina biter bitmez oynamaya zorlayamayız" mesajını verdi.
Sözleşmeler ve yeni takvim için görüşleri sorulan Avrupa'nın futboldaki başkanı, "Bizim 30 Haziran'da biten sözleşmeler ile ilgili bir karar verecek yetkimiz yok. Yeni bir turnuva da olmaz, takvim dolu şu anda. Uluslar Ligi de değişmeyecek" ifadelerini kullandı.
Atalanta - Valencia maçının koronavirüsün yayılmasında en büyük nedenlerden biri olarak gösterilmesi ile ilgili de görüşleri sorulan Ceferin, "Bir günde böyle bir karar veremeyiz. O maç oynandığında sınırlar açıktı. 9 Şubat günü, kimse pandeminin merkezinin orası olacağını bilemezdi. Biz o dönemde yetkililerin önerilerini takip ettik" cevabını verdi.
FFP regülasyonu ve Manchester City'ye verilen ceza için de konuşan Ceferin, "Kağıt işleri en az 1 ay ertelendi ve bu durum atlatılınca tekrar gözden geçirilecek. Manchester City'nin konusu başka bir konu. Ben karar veren kurula saygı duyuyorum, onlarla konuşmadım" dedi.
Doktorlar ve hemşireler bizim kahramanlarımız. Gece, gündüz çalışıyorlar. Kurallar var ancak Avrupa'nın bazı noktalarında uyulmadıığını görüyorum. Bu üzücü. UEFA ve Avrupa futbolu birlikteliğini gösterdi. Paramızı sağlık için kullanalım, bencilliğe gerek yok.
Kimse bu yaşananları unutmayacak, futbol pozitif bir enerji verecek. Bu bizim almamız gereken bir ders ve gelecekte farklı davranmak zorundayız.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın